Шойгу по поручению Путина вновь прибыл в Пхеньян

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян, где планируется его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.

Отмечается, что Шойгу приехал в Северную Корею по специальному поручению российского президента Владимира Путина для переговоров «в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита».

«Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР», - указали в СБ.

Сергей Шойгу посещал КНДР 4 июня, тогда секретарь Совбеза обсудил с Ким Чен Ыном актуальные мировые проблемы, перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на Украине, напоминает Ura.ru.

