Трое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Королеве

Пять человек погибли в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковном Королеве. Об этом сообщило МЧС России.

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже здания на улице Корсакова. Пожарные ликвидировали огонь на площади 30 квадратных метров.

Как отметили в МЧС, из горящей квартиры спасли женщину, с соседних этажей эвакуировали трех детей.

«К сожалению, в результате пожара погибли пять человек: три взрослых и два ребенка (четырех и семи лет)», - указали в ведомстве.

Ранее крупный пожар произошел в Нижневартовске в микрорайоне «Казачья Слобода», полностью сгорели частный дом и баня. Обошлось без пострадавших, напоминает Ura.ru.

