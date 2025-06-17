Трое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Королеве
Пять человек погибли в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковном Королеве. Об этом сообщило МЧС России.
Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже здания на улице Корсакова. Пожарные ликвидировали огонь на площади 30 квадратных метров.
Как отметили в МЧС, из горящей квартиры спасли женщину, с соседних этажей эвакуировали трех детей.
«К сожалению, в результате пожара погибли пять человек: три взрослых и два ребенка (четырех и семи лет)», - указали в ведомстве.
Ранее крупный пожар произошел в Нижневартовске в микрорайоне «Казачья Слобода», полностью сгорели частный дом и баня. Обошлось без пострадавших, напоминает Ura.ru.
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