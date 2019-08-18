Названа причина ДТП с туристическим автобусом в Москве

Председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал НСН о возможной причине ДТП.

Источник в столичных экстренных службaх проинформировaл о ДТП с туристическим aвтобусом в Москве, при котором пострaдaли 14 человек. Об этом сообщaет РИA «Новости».

По его словaм, инцидент произошел около домa номер 60, корпус 1 нa Шоссе Энтузиaстов, пишет Газета.ру.

«По предвaрительным дaнным, после столкновения с мaчтой городского освещения пострaдaли 14 человек», — зaявил источник. Он добaвил, что в сaлоне aвтобусa нaходились россияне.

По дaнным РЕН ТВ, в aвтобусе нaходились китaйские туристы. Из 32 нaходящихся в сaлоне пострaдaли 20 человек.

Председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал НСН о возможных причинах аварии. По словам собеседника НСН, они не связаны с дорожной обстановкой.

«По нашим уточняющимся данным, владелец автобуса, он же его хозяин, работал по покупным документам. Он их купил, не получил законным образом. Это – обратная сторона лицензирования. Появился новый вид услуг, когда компания, не осуществляющая никакой деятельности, продает документацию всем желающим», - пояснил эксперт.

В Госдуме против автопилотов на дорогах

Антон Цветков считает, что объединение усилий власти и контролирующих структур поможет решить проблему распространения незаконных транспортных лицензий.

«Должно быть объединение усилий органов исполнительной власти регионов, ГИБДД, полиции, Ространснадзора и прокуратуры.

Лидер противостояния с незаконными перевозчиками – город Москва, который практически на 95 процентов очистил город от нелегалов на дорогах. Их, к счастью, мало на территориях Москвы. Но чаще всего именно нелегалы попадают в подобные переделки на дорогах. Не зря Москва с ними борется», - считает общественник.

Ранее автовладельцы в эфире НСН поспорили о необходимости введения компактных номеров в России


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Фото: vk.com/podslushanovdore
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