В Брянской области сбили пять беспилотников ВСУ

Пять беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали в Брянской области. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 7.00 мск до 8.00 мск... уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов... над территорией Брянской области», - указали в ведомстве.

Дроны были уничтожены с помощью дежурных средств ПВО.

Ранее Минобороны заявило, что с вечера 16 июня до утра 17 июня над территорией России нейтрализовали 198 украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Брянская ОбластьБеспилотникиПВОМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры