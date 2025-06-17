В Брянской области сбили пять беспилотников ВСУ
17 июня 202509:58
Пять беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали в Брянской области. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 7.00 мск до 8.00 мск... уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов... над территорией Брянской области», - указали в ведомстве.
Дроны были уничтожены с помощью дежурных средств ПВО.
Ранее Минобороны заявило, что с вечера 16 июня до утра 17 июня над территорией России нейтрализовали 198 украинских БПЛА, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru