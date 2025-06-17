СМИ: США могут передать Израилю противобункерные бомбы

Израиль может получить от США противобункерные бомбы на фоне обострения конфликта с Ираном. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.

По данным портала, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передать израильской стороне боеприпасы, имеющиеся в распоряжении Вашингтона.

«Трамп рассматривает противобункерные бомбы, необходимые для уничтожения подземного объекта по обогащению в Фордо... как ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить сделку», - отмечается в материале.

Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика готова возобновить переговоры с США по ядерной сделке при условии, что Израиль прекратит агрессию против государств Ближнего Востока, пишет Ura.ru.

