СМИ: США могут передать Израилю противобункерные бомбы
Израиль может получить от США противобункерные бомбы на фоне обострения конфликта с Ираном. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.
По данным портала, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передать израильской стороне боеприпасы, имеющиеся в распоряжении Вашингтона.
«Трамп рассматривает противобункерные бомбы, необходимые для уничтожения подземного объекта по обогащению в Фордо... как ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить сделку», - отмечается в материале.
Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика готова возобновить переговоры с США по ядерной сделке при условии, что Израиль прекратит агрессию против государств Ближнего Востока, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru