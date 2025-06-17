Трамп заявил, что покинул саммит G7 не ради прекращения огня на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит Группы семи в Канаде не из-за работы над прекращением огня между Ираном и Израилем. Об этом политик заявил в соцсети Truth Social.
Трамп обратил внимание на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, указавшего, что американский лидер вернется из Канады в Вашингтон «для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном». По словам Трампа, его коллега «ищет внимания общественности», и предположение французского лидера ошибочно.
«Неверно! Он [Макрон] понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», — написал американский президент.
По словам политика, Макрон всегда понимает все не так.
Ранее пресс-секретарь американского президента Каролин Левитт заявила, что Трамп досрочно покинет саммит в Канаде из-за происходящего на Ближнем Востоке, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru