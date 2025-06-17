Хоккейная сборная Франции заменила команду России на Олимпиаде

Сборная Франции по хоккею примет участие в Олимпийских играх 2026 года вместо команды из России. Об этом сообщили во французской Федерации хоккея.

Как отметил президент объединения Пьер-Ив Жербо, федерация с нетерпением ждала подтверждения этого решения.

«Я рад за наших спортсменов и персонал, которые упорно трудятся и воплотят в жизнь эту мечту», - заявил Жербо.

Мужская хоккейная сборная Франции не участвовала в Олимпиаде с 2002 года.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила команду из России к участию в Играх, пишет 360.ru. Российская сборная отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.

