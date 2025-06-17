Хоккейная сборная Франции заменила команду России на Олимпиаде
Сборная Франции по хоккею примет участие в Олимпийских играх 2026 года вместо команды из России. Об этом сообщили во французской Федерации хоккея.
Как отметил президент объединения Пьер-Ив Жербо, федерация с нетерпением ждала подтверждения этого решения.
«Я рад за наших спортсменов и персонал, которые упорно трудятся и воплотят в жизнь эту мечту», - заявил Жербо.
Мужская хоккейная сборная Франции не участвовала в Олимпиаде с 2002 года.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила команду из России к участию в Играх, пишет 360.ru. Российская сборная отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.
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