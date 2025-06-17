Шри-Ланку в 2025 году посетили свыше 111 тысяч россиян

Более 111 тысяч россиян посетили Шри-Ланку в текущем году. Об этом рассказал замминистра иностранных дел республики Руван Ранасинхге в интервью РИА Новости.

Как уточнил дипломат, по состоянию на 10 июня страну посетили 111 285 граждан РФ.

«Это значительное увеличение по сравнению с тем же периодом прошлого года. Россия сейчас занимает второе место среди всех зарубежных рынков после Индии», — заявил Ранасинхге.

По словам замглавы МИД, российский турпоток стабильно растет, он остается ключевым для Шри-Ланки.

Согласно данным минтуризма республики, в прошлом году ее посетили около 200 тысяч россиян.

Ранее стало известно, что Россия и Шри-Ланка впервые проведут совместные учения, посвященные противодействию международному терроризму, напоминает Ura.ru.

