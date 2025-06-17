Израиль заявил о ликвидации генерала КСИР Али Шадмани
Главу центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия», генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани ликвидировали в результате ударов по территории республики. Об этом заявила Армия обороны Израиля.
«После получения точных разведывательных данных ночью истребители... атаковали штаб-квартиру в самом центре Тегерана и убили Али Шадмани», - говорится в сообщении.
Израильская сторона назвала погибшего «самым высокопоставленным командиром», а также наиболее приближенным к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.
Ранее стало известно, что из-за ударов Израиля погибли глава разведки КСИР Мохаммад Каземи и его заместитель Хасан Мохакик, пишет 360.ru.
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