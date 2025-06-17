В Киеве после взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры повреждены после взрывов в Киеве. Об этом сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в ночь на вторник в городе было повреждено 27 объектов. В их числе сооружения, которые относятся к критической инфраструктуре.

В ночь на 17 июня в украинской столице объявляли воздушную тревогу. По данным СМИ, в Киеве прозвучало несколько серий взрывов. Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Святошинском районе загорелись склады, пишет 360.ru.



