В «Авиалесоохране» назвали причину страшных лесных пожаров в Сибири

Масштабные пожары лета 2019 года привели к ущербу в 7 млрд рублей, они охватили более 2,5 млн га сибирских лесов. Режим ЧС был введен в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии.



В ходе пресс-конференции НСН «Пожары в Сибири: Планы по восстановлению лесов» начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин рассказал о причинах учащения пожаров в текущем году.



«По данным наших ученых, в том числе и Росгидромета, существует глобальное потепление. В связи с этим воздушные массы передвигаются не так как обычно. И в последние годы пожары все чаще случаются в северных регионах нашей страны. Например, на севере Якутии в этом году температура доходила до +35 градусов. Естественно, в итоге погода способствует возникновению лесных пожаров. Кроме того, сам пожароопасный сезон можно разделить на три этапа. Первый – весенний – это в основном бесконтрольные палы травы, которые переходят в лес. Второй этап – летние, которые как раз были в Сибири и на Дальнем Востоке. Получилось так, что в этом году блокирующий антициклон стоял на границе Иркутской области, Красноярского края и Республике Саха (Якутия) в удаленных местах. Плюс - внутри этого антициклона были ветра, грозовые разряды и высокие температуры. Воздушные массы передвигались совершенно по-другому, поэтому задымление пошло на населенные пункты вплоть до Тюмени. Это особенности этого года», - сказал Акбердин.

Ранее в ходе пресс-конференции в НСН начальник ФБУ «Авиалесоохрана» рассказал, какими силами боролись с пожарами этим летом.

