Экс-замминистра: Авиакатастрофа в Казани - на совести учебных банд
Заслуженный пилот СССР в эфире НСН раскритиковал современный подход к обучению пилотов, которые приводят к трагедиям наподобие авиакатастрофы в столице Татарстана в 2013 году.
Следственный комитет РФ назвал причину катастрофы Boeing в Казани, которая произошла в 2013 году. Её жертвами стали 50 человек. По данным следствия, у командира экипажа было поддельное удостоверение пилота и необходимых навыков он не имел, сообщает РБК. Причиной катастрофы Boeing 737-500 в аэропорту Казани стали ошибочные действия экипажа.
Следствие установило, что занимавший должность заместителя гендиректора ОАО «Авиакомпания "Татарстан"» Валерий Портнов направил в 2009 году в Татарское межрегиональное управление Росавиации документы в отношении Салихова, содержавшие недостоверные сведения. В свою очередь руководитель управления Шавкат Умаров по халатности не организовал проверку подлинности и достоверности представленных авиакомпанией сведений, уточняет ТАСС.
В числе погибших пассажиров лайнера были глава республиканского управления Федеральной службы безопасности Александр Антонов и сын президента Татарстана Ирек Минниханов.
Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН удивился современной подготовке пилотов.
«Пилот с поддельными документами – это криминал. Моему поколению лётчиков мира даже в дурном сне не могли присниться полёты людей с фальшивыми удостоверениями. Это же не только самоубийцы, но и убийцы людей. Надо посмотреть, кто конкретно выдал пилоту Салихову этот документ. Выдать его может только государство. Но кто подписал этот документ, не проверив подготовку пилота?» - заявил экс-замминистра гражданской авиации СССР.
Авиакатастрофа в Казани выявила ещё одну проблему в организации полётов компании «Татарстан».
«Вдобавок, слабой оказалась организация лётной работы. В хороших авиакомпаниях при комплектовании экипажа учитывают особенности людей. А в том трагическом случае один был с поддельными документами, другой – неопытный. В наше время молодого пилота сажали только к опытным командирам», - сказал собеседник НСН.
После трагедии Россавиация попыталась навести порядок в лётных учебных заведениях, но перегнула палку в другую сторону, заключил Смирнов.
«Россавиация закрыла несколько десятков учебных центров, которые приписывали пилотам часы налётов и положенной работы на тренажёрах. И несколько сотен человек со свидетельствами остались за бортом. И это тоже неправильно. При чём здесь эти люди, которым не дали получить знания, приписали показатели? Виноваты т.н. учебные банды, организовавшие приписки. Надо отыскать государственных чиновников, которые выдали такие пилотские документы и отстранить их. У Государя таких служащих быть не должно! Но этого не произошло», - отметил эксперт.
Ранее председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов в эфире НСН проанализировал ситуацию с самолётом МС-21. «Интерес к машине есть у каждого государства, если МС-21, действительно, будет соответствовать заявленным характеристикам - если он будет превосходить Boeing и Airbus по параметрам (расходу топлива, дальности, скорости, грузоподъёмности) то, конечно, он имеет хорошие перспективы», - заключил собеседник.
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