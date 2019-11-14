Экс-замминистра: Авиакатастрофа в Казани - на совести учебных банд

Следственный комитет РФ назвал причину катастрофы Boeing в Казани, которая произошла в 2013 году. Её жертвами стали 50 человек. По данным следствия, у командира экипажа было поддельное удостоверение пилота и необходимых навыков он не имел, сообщает РБК. Причиной катастрофы Boeing 737-500 в аэропорту Казани стали ошибочные действия экипажа.

Следствие установило, что занимавший должность заместителя гендиректора ОАО «Авиакомпания "Татарстан"» Валерий Портнов направил в 2009 году в Татарское межрегиональное управление Росавиации документы в отношении Салихова, содержавшие недостоверные сведения. В свою очередь руководитель управления Шавкат Умаров по халатности не организовал проверку подлинности и достоверности представленных авиакомпанией сведений, уточняет ТАСС.

В числе погибших пассажиров лайнера были глава республиканского управления Федеральной службы безопасности Александр Антонов и сын президента Татарстана Ирек Минниханов.

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН удивился современной подготовке пилотов.

«Пилот с поддельными документами – это криминал. Моему поколению лётчиков мира даже в дурном сне не могли присниться полёты людей с фальшивыми удостоверениями. Это же не только самоубийцы, но и убийцы людей. Надо посмотреть, кто конкретно выдал пилоту Салихову этот документ. Выдать его может только государство. Но кто подписал этот документ, не проверив подготовку пилота?» - заявил экс-замминистра гражданской авиации СССР.

Авиакатастрофа в Казани выявила ещё одну проблему в организации полётов компании «Татарстан».

«Вдобавок, слабой оказалась организация лётной работы. В хороших авиакомпаниях при комплектовании экипажа учитывают особенности людей. А в том трагическом случае один был с поддельными документами, другой – неопытный. В наше время молодого пилота сажали только к опытным командирам», - сказал собеседник НСН.