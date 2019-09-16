Экс-замминистра: МС-21 не должен стать удавкой не шее для авиакомпаний
Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора в эфире НСН рассказал, при каких условиях МС-21 может получить широкое распространение на зарубежном рынке.
Сегодня, 16 сентября, состоялась зарубежная премьера новейшего среднемагистрального гражданского самолета МС-21 в Стамбуле, сообщает ТАСС. В крупнейшем городе Турции российская Объединенная авиационная корпорация принимает участие в фестивале авиации, космоса и технологий Teknofest.
Российская премьера МС-21 прошла в августе текущего года на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Международном аэропорту «Жуковский». В ходе форума президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о варианте покупки российских истребителей вместо самолетов F-35 американского производства, ему также продемонстрировали МС - 21.
Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов в эфире НСН отметил главную ошибку российских авиакомпаний.
«Рассуждать о перспективах и недостатках самолета можно будет только после его сертификации. Для того чтобы Турция или другая страна проявили реальный интерес к нашему самолету, нужна также европейская сертификация, нашей - недостаточно. Теоретическая идея создания МС-21 была отличной. Производители нахваливают. Но нужно дождаться сертификации. Вспомните случай с Superjet 100, когда конструктор рассказывал и нам, и президенту России, что это лучший в мире самолет, конкурентоспособный, что он будет дешевым и 85% самолетов будут покупаться западными компаниями, а 15% - нашими. Но позже все это оказалось сплошной туфтой. Сейчас Superjet 100 практически полностью эксплуатируется только у нас и лишь единицы в Южной Америке. Мы, эксплуатанты, говорили: "Ребята вы упускаете момент послепродажного технического обслуживания самолета". К нам никто не прислушивался.
«И до сих пор эта система не создана, что является основным тормозом в покупки или лизинге этого самолета»
Потому что доходы приносит только летающий самолет. А простаивающий у забора и ожидающий запчастей - это удавка на шее любой авиакомпании. МС-21 не должен повторить эти же ошибки. Только дураки учатся на своих ошибках, нормальные люди учатся на чужих ошибках», - рассказал председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора.
Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт МС-21 первый полет совершил в мае 2017 года. На данный момент проходит сертификацию, окончание которой ожидается в 2020 году. На серийное производство планируется поставить летательный аппарат в 2021 году.
В начале сентября 2019 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял что уже имеется около 200 заказов на МС-21. Первой компанией-эксплуатантом, на данный момент, предполагается, что станет «Аэрофлот».
Экс-замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов также отметил минусы в производстве МС-21.
«К недостаткам добавляется еще то, что американцы отказали поставлять нам композитные материалы из которых состоят изделия для МС-21. А это главная «фишка» этого самолета. Именно за счет композитов он легче, от чего и расход топлива меньше. Госкорпорация Ростех заявила устами ее руководителя Сергея Чемезова, что: «Мы выйдем из положения. Вспомним, что мы авторы этих композитных материалов и возобновим их производство, чтобы заполнить эту нишу при подготовке данного самолета». Образцы, которые представляют сейчас, сделаны из американского композита и летают на западных двигателях. Конструкторы обещают, что следующие выпуски самолета будут осуществляться на нашем российском перспективном двигателе ПД-14, который уже сертифицирован», - сказал эксперт.
Именно учтя все эти моменты, государство может рассчитывать на широкий интерес к МС-21 на мировом рынке, считает Олег Смирнов.
«Теоретически интерес есть у каждого государства, если МС-21, действительно, будет соответствовать заявленным характеристикам - если он будет превосходить Boeing и Airbus по параметрам (расходу топлива, дальности, скорости, грузоподъёмности) то, конечно, он имеет хорошие перспективы», - заключил собеседник.
Отличительными чертами МС-21 являются его вместимость – от 150 до 211 пассажиров и относительная легкость.
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