Экс-замминистра: МС-21 не должен стать удавкой не шее для авиакомпаний

Сегодня, 16 сентября, состоялась зарубежная премьера новейшего среднемагистрального гражданского самолета МС-21 в Стамбуле, сообщает ТАСС. В крупнейшем городе Турции российская Объединенная авиационная корпорация принимает участие в фестивале авиации, космоса и технологий Teknofest.

Российская премьера МС-21 прошла в августе текущего года на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Международном аэропорту «Жуковский». В ходе форума президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о варианте покупки российских истребителей вместо самолетов F-35 американского производства, ему также продемонстрировали МС - 21.

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов в эфире НСН отметил главную ошибку российских авиакомпаний.

«Рассуждать о перспективах и недостатках самолета можно будет только после его сертификации. Для того чтобы Турция или другая страна проявили реальный интерес к нашему самолету, нужна также европейская сертификация, нашей - недостаточно. Теоретическая идея создания МС-21 была отличной. Производители нахваливают. Но нужно дождаться сертификации. Вспомните случай с Superjet 100, когда конструктор рассказывал и нам, и президенту России, что это лучший в мире самолет, конкурентоспособный, что он будет дешевым и 85% самолетов будут покупаться западными компаниями, а 15% - нашими. Но позже все это оказалось сплошной туфтой. Сейчас Superjet 100 практически полностью эксплуатируется только у нас и лишь единицы в Южной Америке. Мы, эксплуатанты, говорили: "Ребята вы упускаете момент послепродажного технического обслуживания самолета". К нам никто не прислушивался.