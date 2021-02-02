Экс-замглавы Минздрава опроверг появление четырехдневки в ближайшие 10 лет

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею 4-дневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его мнению, надо не в ущерб развитию экономики.

Впервые о вероятности перехода к четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи в должности премьер-министра.

Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН прокомментировал идеи Медведева о повышении пенсионного возраста и введении четырехдневной неделе.

«Я думаю, что россияне самых разных возрастов могут начать делать ставки, что раньше – пенсия или четырехдневка?» – отметил он.

Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова рассказала НСН, насколько реально в России перейти на четырехдневку.



