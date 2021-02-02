Экс-замглавы Минздрава опроверг появление четырехдневки в ближайшие 10 лет
Четырехдневной рабочей недели в России в ближайшие 10 лет не будет точно, заявил РИА Новости бывший замминистра здравоохранения и соцразвития Сафонов.
Он считает, что максимум возможно сокращение на 1-2 часа.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею 4-дневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его мнению, надо не в ущерб развитию экономики.
Впервые о вероятности перехода к четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи в должности премьер-министра.
Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН прокомментировал идеи Медведева о повышении пенсионного возраста и введении четырехдневной неделе.
«Я думаю, что россияне самых разных возрастов могут начать делать ставки, что раньше – пенсия или четырехдневка?» – отметил он.
Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова рассказала НСН, насколько реально в России перейти на четырехдневку.
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