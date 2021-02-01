Медведев считает, что пандемия оживила идею четырехдневки

«Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», - выразил Медведев уверенность в ходе интервью российским СМИ.

По словам зампредседателя Совбеза, переход на четырехдневку должен произойти тогда, когда это будет не в ущерб развитию экономики.

По мнению Медведева, «эта идея самоценна как идея, то есть ценна сама по себе». Он пояснил, что человеку необходимо «больше пространства для того, чтобы жить и отдыхать».

В октябре Медведев заявлял, что идея о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю должна оставаться в процессе обсуждения, пишут «Известия».

