«Это революция». В МГУ оценили идею Медведева о четырехдневке

«Нужно профессионально и структурировано разбираться в эффектах и потерях. У этой проблемы как минимум три базовых аспекта – социальный, психологический, экономический. Как четырехдневная рабочая неделя применима к технологиям, которые у нас имеются. Есть отрасли, где это рационально. И есть технологии, которые изменятся фундаментально, потому что изменятся все управленческие процессы. Под четырехдневку нужно будет переформатировать программы, все математическое обеспечение. Будет три выходных. Что мы должны делать с отраслями социально-культурными, с транспортом? Тут есть цепочка следствий и последствий по эффекту домино. Это революция, которая меняет многие взаимозависимости. Бросить это слово ничего не стоит. А реализация этой идеи – это серьезная, фундаментальная технология изменений во многих видах деятельности. А когда у нас кризис, может, на ходу коней не менять? Не тратить на это деньги?» - предложила Колосова.

Впервые о возможности перехода к четырехдневной рабочей неделе Медведев заявил летом 2019 года, будучи в должности премьер-министра.

