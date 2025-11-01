Дело возбуждено против экономиста, иноагента Иноземцева
Экономист Владислав Иноземцев, признанный Минюстом РФ иноагентом, стал фигурантом уголовного дела. Доктору экономических наук вменили уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, информирует прокуратура Московской области.
Как пояснили в надзорном ведомстве, Иноземцев ранее был дважды на протяжении одного года привлечен к административной ответственности за нарушение требований законодательства РФ на каналах одного из мессенджеров и видеохостинга. После этого она продолжил практику распространения своих материалов без соответствующей маркировки.
Владислав Иноземцев проживает за пределами России после начала спецоперации на Украине. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в сентябре Госдума приняла закон об ужесточении ответственности для иноагентов за неисполнение порядка их деятельности. Теперь уголовная ответственность может наступить до совершения двух соответствующих административных правонарушений.
