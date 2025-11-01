Дело возбуждено против экономиста, иноагента Иноземцева

Как пояснили в надзорном ведомстве, Иноземцев ранее был дважды на протяжении одного года привлечен к административной ответственности за нарушение требований законодательства РФ на каналах одного из мессенджеров и видеохостинга. После этого она продолжил практику распространения своих материалов без соответствующей маркировки.

Владислав Иноземцев проживает за пределами России после начала спецоперации на Украине. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в сентябре Госдума приняла закон об ужесточении ответственности для иноагентов за неисполнение порядка их деятельности. Теперь уголовная ответственность может наступить до совершения двух соответствующих административных правонарушений.

