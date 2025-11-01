Беспилотник сбили на границе Калужской и Московской областей
Беспилотный летательный аппарат сбит на границе Калужской и Московской областей. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, произошло это минувшей ночью.
Глава региона проинформировал, что люди не пострадали в результате этого инцидента, на земле также нет разрушений. На месте падения сбитого дрона работает оперативная группа.
Министерство обороны РФ сообщило ранее, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 1 ноября ликвидировали 98 БПЛА Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Больше всего дронов сбито над Белгородской областью – 45.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», 11 беспилотников уничтожено в столичном регионе, из них шесть направлялись непосредственно к Москве.
