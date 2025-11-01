Беспилотник сбили на границе Калужской и Московской областей

Министерство обороны РФ сообщило ранее, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 1 ноября ликвидировали 98 БПЛА Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Больше всего дронов сбито над Белгородской областью – 45.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», 11 беспилотников уничтожено в столичном регионе, из них шесть направлялись непосредственно к Москве.






