СК увеличил сумму вменяемой взятки генералу Кузнецову до 80 миллионов рублей

Следственный комитет завершил расследование дела бывшего кадрового начальника Минобороны генерала Юрия Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна, который также проходит по делу в качестве второго фигуранта.

По версии следствия, Кузнецов получил взятку на сумму свыше 80 миллионов рублей — ранее эта цифра составляла 30,5 миллиона.

Суд продлил арест кадровику Минобороны Кузнецову по делу о взятке

По данным СК, в 2021–2023 годах Кузнецов получил от предпринимателя участок земли и здание в обмен на помощь по службе.

Сам Мартиросян и его защита настаивают, что часть имущества была оплачена супругой генерала: в деле есть банковские документы и расписки с датами за 2020-2021 годы. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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