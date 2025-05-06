СК увеличил сумму вменяемой взятки генералу Кузнецову до 80 миллионов рублей

Следственный комитет завершил расследование дела бывшего кадрового начальника Минобороны генерала Юрия Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна, который также проходит по делу в качестве второго фигуранта.

По версии следствия, Кузнецов получил взятку на сумму свыше 80 миллионов рублей — ранее эта цифра составляла 30,5 миллиона.