Авиационная опасность объявлена в Орловской области
Авиационная опасность объявлена на всей территории Орловской области. Предупреждение распространено через официальное приложение МЧС. В ведомстве призвали граждан быть бдительными, при необходимости зайти в укрытия.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ на границе с Подмосковьем в ночь на 1 ноября. Никто не пострадал, на месте работает оперативная группа.
Министерство обороны РФ проинформировало об уничтожении 98 дронов в течении ночи над регионами РФ. В частности, 45 дронов сбито над Белгородской областью, по 10 - над Воронежской и Ростовской областями. Кроме того, 11 дронов были ликвидированы в московском регионе. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», некоторые БПЛА сбиты на подлете к столице.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru