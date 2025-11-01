Авиационная опасность объявлена в Орловской области

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ на границе с Подмосковьем в ночь на 1 ноября. Никто не пострадал, на месте работает оперативная группа.

Министерство обороны РФ проинформировало об уничтожении 98 дронов в течении ночи над регионами РФ. В частности, 45 дронов сбито над Белгородской областью, по 10 - над Воронежской и Ростовской областями. Кроме того, 11 дронов были ликвидированы в московском регионе. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», некоторые БПЛА сбиты на подлете к столице.

