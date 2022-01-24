Экс-советник бывшего президента США стала гражданской России
Бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси получила российский паспорт, сообщает ТАСС.
По словам представителя Масси в России Балтазара Шальденбранда, документ ей вручил помощник президента России Юрий Ушаков, с которым экс-советник много общалась, когда он был послом РФ в США.
«Для меня было важно получить российское гражданство, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России», — заявила Масси.
Ранее один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров получил французское гражданство.
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