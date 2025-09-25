Китайские автомобили осенью подорожают на 10% из-за курса юаня
С учетом поднятия курса юаня компаниям нужно решать, как действовать далее – поднимать цены и «убить» спрос или сохранить цены и «убить» финансовый результат, заявил НСН Андрей Ольховский.
Некоторые автозаводы переходят на сокращенный график работы, что говорит о переполненности их складов, а по «китайцам» возможен дефицит, заявил НСН генеральный директор ГК "АВТОДОМ" Андрей Ольховский.
Планомерный рост спроса на авторынке и пересмотр подхода к формированию стоков к осени разгрузили запасы новых легковых автомобилей. Повторному затовариванию будут препятствовать изменение расчета утильсбора и, как следствие, снижение импорта. Окончательно к норме стоки могут прийти к началу 2026 года, пишет «Коммерсант». Ольховский объяснил, что происходит с запасами.
«Действительно, за август стоки немного сократились, вернее, произошло вымывание отдельных моделей по каждому бренду, но в целом они еще очень и очень велики. Сейчас заметно ощущается диспропорция – одних моделей не хватает, а другие в избытке. То, что ряд сборочных предприятий переходит на сокращенную рабочую неделю, говорит, прежде всего, о затоваривании по этим брендам. Если какой-то дистрибьютор дает большую скидку, значит, ему надо освобождать склад», - отметил он.
По его словам, дистрибьютеры должны будут сделать непростое решение – снижать цены или убить спрос.
«По ряду моделей возможен дефицит на складах. Дистрибьюторам придется принимать непростые решения – ввозить авто далее или нет, поднимать цены или нести убытки. С учетом поднятия курса юаня, реальная цена автомобиля стала выше, чем была ранее, соответственно, нужно решать, как действовать далее – поднимать цены и «убить» спрос или сохранить цены и «убить» финансовый результат. По мере обновления складов неизбежно придется корректировать цены на автомобили. Одним из факторов, влияющих на цену, является курс юаня. Если отталкиваться от курса на середину лета, то математически цена должна подняться на 8-10%. Чтобы не допустить этого, китайские поставщики могли бы дать скидку на поставляемые автомобили или компоненты, либо закладывать плановый убыток при продажах, рассчитывая затем получить прибыль и компенсировать его», - заключил собеседник НСН.
Запасов автомобилей на складах в России не хватит и на полгода, чтобы удовлетворить спрос по старым ценам в случае вступления в силу нового утилизационного сбора. Об этом в комментарии НСН заявил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китайские автомобили осенью подорожают на 10% из-за курса юаня
- СМИ: Глава Пентагона вызвал срочно генералов и адмиралов на совещание
- Психолог предупредила, что женщина не должна зарабатывать больше мужчины
- Рэп-тупик и нейросети: Матвиенко о фрик-фолке для молодежи и тренде на этнику
- Возлюбленная Киану Ривза опровергла слухи о тайной свадьбе с актером
- «Де Голля тоже обижали!»: Почему Макрон попадает в нелепые ситуации
- В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА
- Россиянам объяснили, в каких европейских странах проще купить недвижимость
- DJ Руденко назвал лидеров новой рок-волны и решился «махнуться профессиями» с Цыпкиным
- Россиянам назвали товары, которые подорожают из-за повышения НДС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru