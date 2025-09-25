«Действительно, за август стоки немного сократились, вернее, произошло вымывание отдельных моделей по каждому бренду, но в целом они еще очень и очень велики. Сейчас заметно ощущается диспропорция – одних моделей не хватает, а другие в избытке. То, что ряд сборочных предприятий переходит на сокращенную рабочую неделю, говорит, прежде всего, о затоваривании по этим брендам. Если какой-то дистрибьютор дает большую скидку, значит, ему надо освобождать склад», - отметил он.

По его словам, дистрибьютеры должны будут сделать непростое решение – снижать цены или убить спрос.

«По ряду моделей возможен дефицит на складах. Дистрибьюторам придется принимать непростые решения – ввозить авто далее или нет, поднимать цены или нести убытки. С учетом поднятия курса юаня, реальная цена автомобиля стала выше, чем была ранее, соответственно, нужно решать, как действовать далее – поднимать цены и «убить» спрос или сохранить цены и «убить» финансовый результат. По мере обновления складов неизбежно придется корректировать цены на автомобили. Одним из факторов, влияющих на цену, является курс юаня. Если отталкиваться от курса на середину лета, то математически цена должна подняться на 8-10%. Чтобы не допустить этого, китайские поставщики могли бы дать скидку на поставляемые автомобили или компоненты, либо закладывать плановый убыток при продажах, рассчитывая затем получить прибыль и компенсировать его», - заключил собеседник НСН.

Запасов автомобилей на складах в России не хватит и на полгода, чтобы удовлетворить спрос по старым ценам в случае вступления в силу нового утилизационного сбора. Об этом в комментарии НСН заявил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

