Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров получил французское гражданство

Также у Дурова есть гражданство Невиса и Сент-Китса. Как отмечал Дуров, гражданство позволяет ему без виз въезжать в ЕС и Великобританию.

В 2014 году Дуров рассказал итальянской газете Reppublica, что никогда не был на территории Сент-Китса и не планирует там бывать.



