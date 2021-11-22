Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров получил французское гражданство

Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров получил французское гражданство, следует из указа на сайте правительственного вестника страны.

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Также у Дурова есть гражданство Невиса и Сент-Китса. Как отмечал Дуров, гражданство позволяет ему без виз въезжать в ЕС и Великобританию.

В 2014 году Дуров рассказал итальянской газете Reppublica, что никогда не был на территории Сент-Китса и не планирует там бывать.

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Фото: instagram.com/durov
ТЕГИ:ГражданствоФранцияПавел Дуров
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