Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров получил французское гражданство
22 ноября 202119:26
Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров получил французское гражданство, следует из указа на сайте правительственного вестника страны.
Также у Дурова есть гражданство Невиса и Сент-Китса. Как отмечал Дуров, гражданство позволяет ему без виз въезжать в ЕС и Великобританию.
В 2014 году Дуров рассказал итальянской газете Reppublica, что никогда не был на территории Сент-Китса и не планирует там бывать.
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22 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru