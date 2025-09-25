СМИ: Глава Пентагона вызвал срочно генералов и адмиралов на совещание

Глава Пентагона Пит Хегсет экстренно созвал сотни генералов и адмиралов армии США собраться на базе морской пехоты в Куантико в штате Вирджиния на следующей неделе. Об этом пишет The Washington Post.

СМИ: Министр обороны Хегсет уволил главу Агентства оборонной разведки США

Источники газеты уточнили, что директива была разослана практически всем высшим военным чинам по всему миру. Также отмечается, что причины экстренного совещания указаны не были, пишет RT.

«Министр посеял смятение и тревогу... Люди очень обеспокоены. Они ничего не понимают», — указали собеседники издания.

Ранее в СМИ появилась информация, что Хегсет намерен сократить свыше 120 высокопоставленных офицерских должностей в армии и национальной гвардии США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
