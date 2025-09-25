СМИ: Глава Пентагона вызвал срочно генералов и адмиралов на совещание

Источники газеты уточнили, что директива была разослана практически всем высшим военным чинам по всему миру. Также отмечается, что причины экстренного совещания указаны не были, пишет RT.

«Министр посеял смятение и тревогу... Люди очень обеспокоены. Они ничего не понимают», — указали собеседники издания.

Ранее в СМИ появилась информация, что Хегсет намерен сократить свыше 120 высокопоставленных офицерских должностей в армии и национальной гвардии США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

