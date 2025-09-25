Песков: Без ДСНВ мир будет гораздо более опасным

По его словам, это будет мир, «чреватый действительно большими угрозами для стратегической стабильности и безопасности».

Он также отметил, что «в целом все приветствуют инициативу» российского лидера Владимира Путина, указавшего на готовность РФ после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору.

«Поэтому ждём реакцию второй стороны этого процесса», - заключил представитель Кремля.

Ранее иполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что президенту США Дональду Трампу следует одобрить предложение Путина по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

