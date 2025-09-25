Песков: Без ДСНВ мир будет гораздо более опасным
Без Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) мир станет гораздо более опасным. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это будет мир, «чреватый действительно большими угрозами для стратегической стабильности и безопасности».
Он также отметил, что «в целом все приветствуют инициативу» российского лидера Владимира Путина, указавшего на готовность РФ после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору.
«Поэтому ждём реакцию второй стороны этого процесса», - заключил представитель Кремля.
Ранее иполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что президенту США Дональду Трампу следует одобрить предложение Путина по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Испании спустя 20 лет установили личность погибшей россиянки
- Альмадовару - 76 лет: Испанский режиссер раскрыл в кино природу женщины
- СМИ: Новые санкции ЕС затронут регулируемый за пределами России стейблкоин
- Мерц предложил выделить Украине €140 миллиардов за счет замороженных активов РФ
- Трамп пообещал не употреблять выражение «бумажный тигр» в отношении России
- Проектов больше, чем режиссеров: Каких кадров не хватает российскому кино
- Песков: Без ДСНВ мир будет гораздо более опасным
- Китайские автомобили осенью подорожают на 10% из-за курса юаня
- СМИ: Глава Пентагона вызвал срочно генералов и адмиралов на совещание
- Психолог предупредила, что женщина не должна зарабатывать больше мужчины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru