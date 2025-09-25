В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА
25 сентября 202518:04
Мирный житель погиб в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, украинский дрон сбросил взрывное устройство на частный дом, в котором находился мужчина.
«От полученных ранений он скончался на месте... дом уничтожен огнём», - указал глава региона.
Ранее Гладков заявил, что в посёлке Северный беспилотник атаковал легковой автомобиль, пострадали восьмилетняя девочка и 12-летний мальчик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
