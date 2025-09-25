В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА

По его словам, украинский дрон сбросил взрывное устройство на частный дом, в котором находился мужчина.

«От полученных ранений он скончался на месте... дом уничтожен огнём», - указал глава региона.

Ранее Гладков заявил, что в посёлке Северный беспилотник атаковал легковой автомобиль, пострадали восьмилетняя девочка и 12-летний мальчик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».