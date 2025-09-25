Попадание президента Франции Эммануэля Макрона в нелепые ситуации в США говорят о построении большой политики на личных отношениях, которые не всегда уважительные, рассказала НСН профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спросил Макрона, как у него дела и на ответ, что все хорошо, пошутил: «Бывают моменты, когда у него все хорошо». Перед этим машину Макрона задержала полиция Нью-Йорка во время проезда кортежа президента США. В итоге Макрону пришлось идти до штаб-квартиры ООН пешком. Похожая ситуация позднее произошла в Нью-Йорке с Эрдоганом и президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

«Дональд Трамп может любого унизить, так происходило, например, с президентом Украины Зеленским в свое время. США не считают Францию великой державой с момента, когда она после очень непродолжительного сопротивления сдалась Адольфу Гитлеру. Американские президенты неоднократно ставили на место французских. Вы думаете, де Голля не обижали? Тем не менее, Франция всегда считала себя державой с глобальной ответственностью», - отметила профессор МГИМО.