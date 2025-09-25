«Де Голля тоже обижали!»: Почему Макрон попадает в нелепые ситуации
Большая политика на личном уровне приводит к ситуациям, в которых мировые лидеры не оказывают должного уважения друг к другу, заявила НСН профессор МГИМО Евгения Обичкина.
Попадание президента Франции Эммануэля Макрона в нелепые ситуации в США говорят о построении большой политики на личных отношениях, которые не всегда уважительные, рассказала НСН профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спросил Макрона, как у него дела и на ответ, что все хорошо, пошутил: «Бывают моменты, когда у него все хорошо». Перед этим машину Макрона задержала полиция Нью-Йорка во время проезда кортежа президента США. В итоге Макрону пришлось идти до штаб-квартиры ООН пешком. Похожая ситуация позднее произошла в Нью-Йорке с Эрдоганом и президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.
«Дональд Трамп может любого унизить, так происходило, например, с президентом Украины Зеленским в свое время. США не считают Францию великой державой с момента, когда она после очень непродолжительного сопротивления сдалась Адольфу Гитлеру. Американские президенты неоднократно ставили на место французских. Вы думаете, де Голля не обижали? Тем не менее, Франция всегда считала себя державой с глобальной ответственностью», - отметила профессор МГИМО.
Обичкина напомнила, что в Европе к позиции Макрона охотно прислушиваются.
«К позиции Макрона прислушиваются, потому что Франция и Германия - это два самых главных донора Евросоюза. В начале июля состоялся с большой помпой его официальный визит в Великобританию, где его принимал король Карл III, Макрон посещал военные базы вместе с премьер-министром Стармером. Первый иностранный визит немецкого канцлера Мерца был именно в Париж. Урсула фон дер Ляйен находится с Макроном на одной волне. Во многом он и сделал ее председателем Еврокомиссии, и я даже не исключаю, что он метит в дальнейшем на ее место, поскольку ему больше нельзя будет баллотироваться в президенты Франции. Он настолько активен на европейском направлении и в европейских высших кругах, что, возможно, у него есть какие-то амбиции европейского уровня», - отметила Обичкина.
По ее словам, имидж Макрона подорвали частые звонки Владимиру Путину в 2022 году.
«Мне кажется, у Макрона есть очень серьезная обида на президента России, потому что именно отказ прислушаться к этим частым звонкам Макрона привел к тому, что президент Франции начал выглядеть в глазах своих критиков смешно. Появился даже глагол "макронить", что означает "названивать". Хорошие отношения с Россией в будущем вряд ли укрепят его внутреннее положение», - добавила собеседница НСН.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что на бюджетный кризис в ФРГ повлияли выросшая нагрузка на социальные системы, деиндустриализация и необходимость увеличения расходов на оборону, однако нет оснований заявлять об обрушении немецкой экономики.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психолог предупредила, что женщина не должна зарабатывать больше мужчины
- Рэп-тупик и нейросети: Матвиенко о фрик-фолке для молодежи и тренде на этнику
- Возлюбленная Киану Ривза опровергла слухи о тайной свадьбе с актером
- «Де Голля тоже обижали!»: Почему Макрон попадает в нелепые ситуации
- В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА
- Россиянам объяснили, в каких европейских странах проще купить недвижимость
- DJ Руденко назвал лидеров новой рок-волны и решился «махнуться профессиями» с Цыпкиным
- Россиянам назвали товары, которые подорожают из-за повышения НДС
- Путин назвал АЭС по российскому дизайну самыми востребованными в мире
- Два кармана и Харьков: В России не поверили в наступление ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru