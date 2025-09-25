Проектов больше, чем режиссеров: Каких кадров не хватает российскому кино
В России сегодня снимается множество кинопроектов, что обостряет дефицит кадров, рассказал НСН Данил Чащин.
Режиссер Данил Чащин заявил НСН, что российской киноиндустрии недостает художников, а также талантливых и дисциплинированных постановщиков.
России не хватает специалистов второго и третьего уровня в киноиндустрии и театрах, в том числе помощников режиссеров, сказал ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, представителей этих профессий всегда будет не хватать. Чащин заявил, что киноиндустрии сегодня недостает и режиссеров.
«Дефицит кадров есть всегда. Недостает не только художников по реквизиту, по костюмам, но и режиссеров. Проектов в России сейчас снимается гораздо больше, но кадров не хватает. То, что проектов много, меня скорее радует, чем расстраивает. В этом случае мы можем выращивать нашу экосистему профессионалов, которые могли бы создавать качественный продукт», - отметил он.
Как добавил собеседник НСН, получение профильного образование – не единственный путь попадания в индустрии. К примеру, в его случае отправной точкой стал театр.
«Я не выпускник киновуза. Мой путь необычный, я попал в кино из театра. Делал спектакли, на один из них пришли кинопродюсеры и предложили мне попробовать себя в кино. Мне кажется, у разных людей разный путь. Если человек талантлив – он не пропадет и не останется без работы. Также нужно быть дисциплинированным. Кино – очень дисциплинированная индустрия, которая не терпит опозданий, некачественного выполнения работ и несоблюдения этических норм», - рассказал Чащин.
Средняя зарплата киноработников сегодня составляет 212,5 тысячи рублей, показало совместное исследование межрегионального профсоюза кинематографистов и Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ. При этом в договоре рабочий день сотрудника фиксируется как 12-часовой (69%), но по факту у большинства опрошенных длится дольше, напоминает «Радиоточка НСН».
