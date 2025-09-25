России не хватает специалистов второго и третьего уровня в киноиндустрии и театрах, в том числе помощников режиссеров, сказал ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, представителей этих профессий всегда будет не хватать. Чащин заявил, что киноиндустрии сегодня недостает и режиссеров.

«Дефицит кадров есть всегда. Недостает не только художников по реквизиту, по костюмам, но и режиссеров. Проектов в России сейчас снимается гораздо больше, но кадров не хватает. То, что проектов много, меня скорее радует, чем расстраивает. В этом случае мы можем выращивать нашу экосистему профессионалов, которые могли бы создавать качественный продукт», - отметил он.