Трамп пообещал не употреблять выражение «бумажный тигр» в отношении России

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет использовать формулировку «бумажный тигр» в отношении России. Такое обещание он дал во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По мнению Трампа, Москва должна прекратить военные действия на Украине. По его словам, Россия уже потратила «миллионы и миллионы долларов на бомбы, ракеты, боеприпасы и человеческие жизни», и пришло время положить этому конец.

Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность

Ранее Трамп заявил, что Украина может вернуть себе всю территорию, захваченную Россией, при поддержке НАТО и ЕС. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Трамп «напряженно относится к России», и если Москва не продемонстрирует готовность к серьезному диалогу, последствия будут «очень, очень плохими» для нее.

В свою очередь в Кремле выразили уверенность, что президент США по-прежнему стремится к миру, несмотря на усиление антироссийской риторики, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры