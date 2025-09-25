Трамп пообещал не употреблять выражение «бумажный тигр» в отношении России
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет использовать формулировку «бумажный тигр» в отношении России. Такое обещание он дал во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По мнению Трампа, Москва должна прекратить военные действия на Украине. По его словам, Россия уже потратила «миллионы и миллионы долларов на бомбы, ракеты, боеприпасы и человеческие жизни», и пришло время положить этому конец.
Ранее Трамп заявил, что Украина может вернуть себе всю территорию, захваченную Россией, при поддержке НАТО и ЕС. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Трамп «напряженно относится к России», и если Москва не продемонстрирует готовность к серьезному диалогу, последствия будут «очень, очень плохими» для нее.
В свою очередь в Кремле выразили уверенность, что президент США по-прежнему стремится к миру, несмотря на усиление антироссийской риторики, передает «Радиоточка НСН».
