Экс-редактора «Первого канала» Овсянникову отправили под домашний арест

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Овсянниковой М. В. меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 октября», - говорится в сообщении.

Ранее адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов заявил, что его подзащитной было предъявлено обвинение по статье о фейках про Вооружённые силы РФ, ей грозит до 10 лет лишения свободы. По его словам, поводом стал пикет с участием женщины на Софийской набережной в Москве.

