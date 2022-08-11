Экс-редактора «Первого канала» Овсянникову отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову под домашний арест, сообщает пресс-служба суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Овсянниковой М. В. меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 октября», - говорится в сообщении.
Ранее адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов заявил, что его подзащитной было предъявлено обвинение по статье о фейках про Вооружённые силы РФ, ей грозит до 10 лет лишения свободы. По его словам, поводом стал пикет с участием женщины на Софийской набережной в Москве.
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