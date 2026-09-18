Группа «Три дня дождя» выпустила новый альбом

Группа «Три дня дождя» представила новый альбом. Это пластинка «У Часть Первая», в которую вошли 11 песен.

Гриша Ургант представил новый альбом «Гостелерадио»

По словам фронтмена коллектива Глеба Викторова, работая над новым альбомом он хотел «отвязаться от того», какой должна быть музыка «Трех дней дождя». И записать материал, который будет интересен ему самому.

«Где-то рейв, где-то рэпчик», - сказал он.

Релиз «У Часть Первая» – это первая часть дилогии «У». Её название отсылает к роману норвежского писателя и сценариста Эрленда Лу «У». Когда появится вторая часть пока неизвестно.

Ранее британский дуэт Pet Shop Boys анонсировал новый альбом «A Man From The Future», который будет посвящён математику, логику и криптографу Алану Тьюрингу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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