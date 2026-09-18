Группа «Три дня дождя» выпустила новый альбом

По словам фронтмена коллектива Глеба Викторова, работая над новым альбомом он хотел «отвязаться от того», какой должна быть музыка «Трех дней дождя». И записать материал, который будет интересен ему самому.

«Где-то рейв, где-то рэпчик», - сказал он.

Релиз «У Часть Первая» – это первая часть дилогии «У». Её название отсылает к роману норвежского писателя и сценариста Эрленда Лу «У». Когда появится вторая часть пока неизвестно.

Ранее британский дуэт Pet Shop Boys анонсировал новый альбом «A Man From The Future», который будет посвящён математику, логику и криптографу Алану Тьюрингу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

