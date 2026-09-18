Группа «Три дня дождя» выпустила новый альбом
Группа «Три дня дождя» представила новый альбом. Это пластинка «У Часть Первая», в которую вошли 11 песен.
По словам фронтмена коллектива Глеба Викторова, работая над новым альбомом он хотел «отвязаться от того», какой должна быть музыка «Трех дней дождя». И записать материал, который будет интересен ему самому.
«Где-то рейв, где-то рэпчик», - сказал он.
Релиз «У Часть Первая» – это первая часть дилогии «У». Её название отсылает к роману норвежского писателя и сценариста Эрленда Лу «У». Когда появится вторая часть пока неизвестно.
Ранее британский дуэт Pet Shop Boys анонсировал новый альбом «A Man From The Future», который будет посвящён математику, логику и криптографу Алану Тьюрингу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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