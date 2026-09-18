В чем риск: Почему банки стали чаще переоформлять кредиты
Илья Иванинский заявил НСН, что банкам тоже выгодно менять условия для заемщика, этот процесс нельзя считать маскировкой ухудшение качества активов.
Переоформление и реструктуризация кредита – это абсолютно нормальный процесс в период снижения ключевой ставки, банки заинтересованы в сохранении клиента и расширении его портфеля, рассказал НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.
Банки стали активнее переоформлять кредиты бизнесу, который потенциально может уйти в просрочку, следует из данных ЦБ. В июне объем рискованных реструктуризаций достиг 4,8 трлн рублей. Это в полтора раза больше, чем уровень просрочки по официальной статистике. Аналитики ЦМАКП подчеркивают, что это один из вариантов того, как банки могут маскировать ухудшение качества активов, пишут «Известия». Иванинский раскрыл, почему появилась такая статистика.
«Переоформление и реструктуризация кредита – это абсолютно нормальный процесс. Ставки на рынке постепенно снижаются после снижения ключевой. На нисходящем тренде по ставкам реструктуризация кредита – это норма для компании и для физического лица. Конечно, можно получить более выгодные условия, меньше платить по процентам в моменте, удлинить срок кредита. Я здесь не вижу никаких системных рисков для банковской системы», - отметил он.
По его словам, банкам тоже выгодно менять условия для заемщика, этот процесс нельзя считать маскировкой.
«Когда ставки были очень высокими, многие банки перешли на оформление кредитов с плавающей ставкой вместо фиксированной. Конечно, все зависит от структуры портфеля каждого банка, но не исключено, что реструктуризация осуществляется именно для фиксированных ставок. Я не думаю, что банки заинтересованы в том, чтобы маскировать ухудшение качества активов. Банк заинтересован в том, чтобы были комфортные условия для заемщика, так как это влияет и на структуру портфеля банка. Банку на самом деле выгодно менять условия под заемщика, так как это дает больше возможностей. А регулятор зорко следит за тем, чтобы банки не маскировали эти вещи», - рассказал он.
Ранее операционный директор ООО «Космовизаком» Дмитрий Михайлов заявил, что досрочное погашение кредита теряет экономический смысл, если его процентная ставка ниже доходности по банковским вкладам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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