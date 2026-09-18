«Переоформление и реструктуризация кредита – это абсолютно нормальный процесс. Ставки на рынке постепенно снижаются после снижения ключевой. На нисходящем тренде по ставкам реструктуризация кредита – это норма для компании и для физического лица. Конечно, можно получить более выгодные условия, меньше платить по процентам в моменте, удлинить срок кредита. Я здесь не вижу никаких системных рисков для банковской системы», - отметил он.

По его словам, банкам тоже выгодно менять условия для заемщика, этот процесс нельзя считать маскировкой.

«Когда ставки были очень высокими, многие банки перешли на оформление кредитов с плавающей ставкой вместо фиксированной. Конечно, все зависит от структуры портфеля каждого банка, но не исключено, что реструктуризация осуществляется именно для фиксированных ставок. Я не думаю, что банки заинтересованы в том, чтобы маскировать ухудшение качества активов. Банк заинтересован в том, чтобы были комфортные условия для заемщика, так как это влияет и на структуру портфеля банка. Банку на самом деле выгодно менять условия под заемщика, так как это дает больше возможностей. А регулятор зорко следит за тем, чтобы банки не маскировали эти вещи», - рассказал он.

Ранее операционный директор ООО «Космовизаком» Дмитрий Михайлов заявил, что досрочное погашение кредита теряет экономический смысл, если его процентная ставка ниже доходности по банковским вкладам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

