Суд оставил Кара-Мурзу в СИЗО еще на два месяца

Басманный районный суд Москвы принял решение о продлении срока ареста оппозиционного активиста Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом) по обвинению в распространении ложных сведений о российской армии. Тем самым удовлетворена соответствующая просьба следствия.

Кара-Мурза останется в следственном изоляторе минимум до 12 октября 2022 года. В конце июля Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении политика об осуществлении деятельности нежелательной организации.

Владимир Кара-Мурза был задержан и взят под стражу в конце апреля. Как сообщал ранее адвокат оппозиционера Вадим Прохоров, его подзащитному вменяют один эпизод распространения фейков о вооруженных силах России в ходе выступления в Палате представителей американского штата Аризона 15 марта текущего года. Виновным арестованный себя не признает и расценивает свое уголовное преследование политически мотивированным.

За Кара-Мурзу поручились более 40 известных российских личностей, однако власти продолжают держать его в СИЗО.

