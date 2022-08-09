Суд оставил Кара-Мурзу в СИЗО еще на два месяца
Басманный районный суд Москвы принял решение о продлении срока ареста оппозиционного активиста Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом) по обвинению в распространении ложных сведений о российской армии. Тем самым удовлетворена соответствующая просьба следствия.
Кара-Мурза останется в следственном изоляторе минимум до 12 октября 2022 года. В конце июля Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении политика об осуществлении деятельности нежелательной организации.
Владимир Кара-Мурза был задержан и взят под стражу в конце апреля. Как сообщал ранее адвокат оппозиционера Вадим Прохоров, его подзащитному вменяют один эпизод распространения фейков о вооруженных силах России в ходе выступления в Палате представителей американского штата Аризона 15 марта текущего года. Виновным арестованный себя не признает и расценивает свое уголовное преследование политически мотивированным.
За Кара-Мурзу поручились более 40 известных российских личностей, однако власти продолжают держать его в СИЗО.
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