Уоррен Баффетт ушел с поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway
Американский миллиардер Уоррен Баффетт покинул пост председателя совета директоров холдинговой компании Berkshire Hathaway. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что 96-летний Баффетт, занимающий 10-е место в глобальном рейтинге миллиардеров, «останется членом совета директоров и продолжит делиться своим ценным опытом». А пост председателя займёт его сын.
«В соответствии с принятым в компании долгосрочным планом преемственности совет директоров избрал Говарда Баффетта», - говорится в сообщении компании.
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