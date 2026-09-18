Уоррен Баффетт ушел с поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway

Американский миллиардер Уоррен Баффетт покинул пост председателя совета директоров холдинговой компании Berkshire Hathaway. Об этом сообщает RT.

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Отмечается, что 96-летний Баффетт, занимающий 10-е место в глобальном рейтинге миллиардеров, «останется членом совета директоров и продолжит делиться своим ценным опытом». А пост председателя займёт его сын.

«В соответствии с принятым в компании долгосрочным планом преемственности совет директоров избрал Говарда Баффетта», - говорится в сообщении компании.

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