Адвокат: Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о «фейках» про армию

Адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы экс-сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой, заявил, что его подзащитной предъявили официальное обвинение по делу о фейках про Вооружённые силы РФ, сообщает РИА Новости.

Экс-сотрудницу «Первого канала» Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей

По его словам, поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы.

Он отметил, что вопрос о мере пресечения остается открытым, но ночь на 11 августа Овсянникова проведет в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.

«Ей предъявили обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», - добавил Захватов.

Ранее Овсянникова ворвалась во время прямого эфира в студию программы «Время» на «Первом канале» с плакатом с лозунгом против спецоперации РФ на Украине, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram
ТЕГИ:СпецоперацияФейкУголовное ДелоОбвинение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры