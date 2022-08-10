Адвокат: Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о «фейках» про армию
Адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы экс-сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой, заявил, что его подзащитной предъявили официальное обвинение по делу о фейках про Вооружённые силы РФ, сообщает РИА Новости.
По его словам, поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы.
Он отметил, что вопрос о мере пресечения остается открытым, но ночь на 11 августа Овсянникова проведет в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.
«Ей предъявили обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», - добавил Захватов.
Ранее Овсянникова ворвалась во время прямого эфира в студию программы «Время» на «Первом канале» с плакатом с лозунгом против спецоперации РФ на Украине, сообщает RT.
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