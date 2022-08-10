Адвокат: Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о «фейках» про армию

По его словам, поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы.

Он отметил, что вопрос о мере пресечения остается открытым, но ночь на 11 августа Овсянникова проведет в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.

«Ей предъявили обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», - добавил Захватов.

Ранее Овсянникова ворвалась во время прямого эфира в студию программы «Время» на «Первом канале» с плакатом с лозунгом против спецоперации РФ на Украине, сообщает RT.