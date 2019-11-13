Экс-полковника МВД Захарченко признали опасным для окружающих

Поясняется, что после присвоения заключенному нового статуса над ним будет усилен контроль, а также ряд других ограничений. Такие меры были приняты перед перемещением Захарченко в колонию строгого режима, уточняют Известия.

По словам адвоката экс-полковника Валерии Туниковой, новый статус ее подопечного связан с полученной от ФСБ оперативной информации. Однaко онa уточнилa, что Зaхaрченко не сопротивлялся прaвоохрaнителям, не пытaлся скрыться и не имел кaких-либо зaмечaний во время пребывaния в СИЗО «Лефортово», сообщает Ura.ru.

Ранее бывший полковник, экс-глава антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко в ходе рассмотрения его апелляции на приговор заявил, что знает «заказчиков» его уголовного дела. По его словам, он попал в разработку после раскрытия коррупционной схемы на одном из московских заводов, к которой якобы были причастны сотрудники ФСБ. Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов, представляющий интересы Захарченко в суде, в эфире НСН заявил, что верит словам своего клиента.

