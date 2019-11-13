Экс-полковника МВД Захарченко признали опасным для окружающих
Бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко получил статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Напомним, что мужчина был осужден за взяточничество, пишет Газета.ру.
Поясняется, что после присвоения заключенному нового статуса над ним будет усилен контроль, а также ряд других ограничений. Такие меры были приняты перед перемещением Захарченко в колонию строгого режима, уточняют Известия.
По словам адвоката экс-полковника Валерии Туниковой, новый статус ее подопечного связан с полученной от ФСБ оперативной информации. Однaко онa уточнилa, что Зaхaрченко не сопротивлялся прaвоохрaнителям, не пытaлся скрыться и не имел кaких-либо зaмечaний во время пребывaния в СИЗО «Лефортово», сообщает Ura.ru.
Ранее бывший полковник, экс-глава антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко в ходе рассмотрения его апелляции на приговор заявил, что знает «заказчиков» его уголовного дела. По его словам, он попал в разработку после раскрытия коррупционной схемы на одном из московских заводов, к которой якобы были причастны сотрудники ФСБ. Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов, представляющий интересы Захарченко в суде, в эфире НСН заявил, что верит словам своего клиента.
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