Кампанейщина беспокоит. Об изъятии имущества в доход государства

Поводом к рассмотрению вопроса в высшей судебной инстанции стали жалобы бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родственников и знакомых. У заявителей в рамках скандального дела было изъято имущество на общую сумму более 9 млрд рублей, но они настаивали, что не являются чиновниками и не обязаны подтверждать законность происхождения средств, - поясняет «Интерфакс». Решение сформулировано в отказных определениях Конституционного суда, который указал, что собственников не лишают возможности доказать законность приобретения имущества. Бывший полковник полиции Дмитрий Захарченко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию. Затем апелляционная инстанция снизила срок заключения на полгода, до двенадцати с половиной лет. Его дело получило резонанс после того, как в квартире его сводной сестры в 2016 году были найдены наличные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.

Адвокаты Захарченко, по вполне понятным причинам недовольные вердиктом Конституционного суда, высказали вместе с тем опасение, что это решение может быть применено практически к любому человеку, а не только к родственникам и друзьям уличенных в коррупции. Так, адвокат Александр Горбатенко высказал мнение, согласно которому, теперь государство может получить имущество любого человека, который не докажет законность его происхождения, причем доказательством, по его словам, может служить только справка из налоговой инспекции по форме 2-НДФЛ.

Ничего нового не увидел в определении Конституционного суда эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал. В эфире НСН он напомнил и о другой норме того же порядка:

«В Налоговом кодексе была ныне замороженная норма об отчете всех граждан России при совершении больших крупных покупок. Нужно было пояснить, откуда доход, который позволил что-то крупное приобрести, например авто или дом. Что касается нынешней нормы, то она тоже существовала, судебная практика отработана. Конституционный суд только подвел итоговую оценку».

Безусловно, борьба с коррупцией необходима, особенно с учетом того, какие глубокие корни она пустила на российской почве. И обращение в доход государства неправедно нажитого имущества коррупционеров представляется вполне справедливым. Но, если вспомнить различные периоды борьбы с «нетрудовыми доходами» в нашем совсем еще недавнем прошлом и присущую им кампанейщину, можно предположить, что эти две нормы могут превратиться в широкий бредень, в который действительно рискует попасть любой. Как всегда, беспокоит правоприменительная практика.



