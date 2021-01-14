Экс-полицейский заявил о кадровой катастрофе в МВД

Полиция в Российской Федерации испытывает серьезные проблемы с комплектацией личным составом. Действующие сотрудники МВД подают рапорты об увольнении из-за чрезмерной нагрузки, а их места никто не спешит занять.

Об этом рассказал URA.RU бывший руководитель криминальной милиции ОВД Москвы Евгений Харламов, ныне подавшийся в адвокаты. Он подчеркнул, что кадровая ситуация в полиции в ближайшей перспективе будет только ухудшаться .

В качестве примера экс-сотрудник МВД привёл следующие подсчёты. На территории одного отдела внутренних дел в Москве проживают около 150 тысяч человек. Ранее эту территорию обслуживали 3-4 патрульные машины, 2-3 пеших наряда, столько же экипаже вневедомственной охраны, плюс приданные силы (солдаты внутренних войск и так далее). В нынешних условиях на той же территории фактически остались 1-2 машины ОВД.

Харламов также заявил, что в полиции сохраняется так называемая «палочная система», хотя руководство ведомства и утверждает обратное. С сотрудников по-прежнему требуют раскрытия определённого количества преступлений и административных правонарушений.