Экс-офицер ЦРУ Джиральди обвинил Зеленского в планах столкнуть НАТО и Россию

Действия президента Украины Владимира Зеленского после инцидента в Польше с упавшими ракетами свидетельствуют о том, что украинский лидер хочет сделать Североатлантический альянс стороной конфликта. Так считает бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди.

В Польше раскритиковали заявление главы МИД Украины об инциденте с ракетами

«Поведение Зеленского показывает, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооруженный конфликт», — заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

На прошлой неделе стало известно, что две ракеты упали на территорию Польши. В результате погибли два человека. Власти Польши заявили, что ракеты, вероятнее всего, принадлежали ПВО Украины. Варшава проводит расследование инцидента.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Украина и Польша с помощью инцидента с падением ракет на границе пытались спровоцировать прямое столкновение России и Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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