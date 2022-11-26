Экс-офицер ЦРУ Джиральди обвинил Зеленского в планах столкнуть НАТО и Россию
Действия президента Украины Владимира Зеленского после инцидента в Польше с упавшими ракетами свидетельствуют о том, что украинский лидер хочет сделать Североатлантический альянс стороной конфликта. Так считает бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди.
«Поведение Зеленского показывает, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооруженный конфликт», — заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
На прошлой неделе стало известно, что две ракеты упали на территорию Польши. В результате погибли два человека. Власти Польши заявили, что ракеты, вероятнее всего, принадлежали ПВО Украины. Варшава проводит расследование инцидента.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Украина и Польша с помощью инцидента с падением ракет на границе пытались спровоцировать прямое столкновение России и Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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