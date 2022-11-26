Как ранее сообщил Кулеба, у Киева якобы есть данные о том, что упавшая 15 ноября на территории Польши ракета не была украинской, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». До этого в Варшаве заявляли, что снаряд, вероятнее всего, принадлежал украинской ПВО.

Читатели DoRzeczy назвали слова Кулебы «чушью» и «сплошной ложью», отметив, что «на воре шапка горит». В то же время читатели указали, что такая реакция Киева была предсказуема.

«Красиво украинцы извинились. А [премьер Польши Матеуш] Моравецкий поедет туда и на коленях будет выслушивать очередные требования, поздравит их с новым заместителем министра внутренних дел», — написал юзер Paw Pin.

