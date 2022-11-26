В Польше раскритиковали заявление главы МИД Украины об инциденте с ракетами

Читатели польского издания DoRzeczy негативно отреагировали на заявление главы министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об инциденте с падением ракет в Польше. Пользователи поделились своими комментариями в Twitter.

Кулеба: У ВСУ есть данные, что упавшая в Польше ракета была не украинской

Как ранее сообщил Кулеба, у Киева якобы есть данные о том, что упавшая 15 ноября на территории Польши ракета не была украинской, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». До этого в Варшаве заявляли, что снаряд, вероятнее всего, принадлежал украинской ПВО.

Читатели DoRzeczy назвали слова Кулебы «чушью» и «сплошной ложью», отметив, что «на воре шапка горит». В то же время читатели указали, что такая реакция Киева была предсказуема.

«Красиво украинцы извинились. А [премьер Польши Матеуш] Моравецкий поедет туда и на коленях будет выслушивать очередные требования, поздравит их с новым заместителем министра внутренних дел», — написал юзер Paw Pin.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД УкраиныУкраинаПольша
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