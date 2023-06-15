Экс-мундепа Брюханову МВД объявило в розыск

Анастасия Брюханова является фигурантом уголовного дела о «публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ». Оно было заведено после того, как экс-парламентарий разместила на своем YouTube-канале видеоролик, где, по утверждению следователей, содержалась ложная информация о действиях российской армии против мирного населения Украины.

В июле 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии по делу о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российских военных».



