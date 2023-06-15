Экс-мундепа Брюханову МВД объявило в розыск
Бывшего московского муниципального депутата Анастасию Брюханову МВД РФ объявило в розыск. Ее фамилия появилась в базе данных ведомства, сообщается, что экс-депутат разыскивается по статье УК РФ, по какой именно не сообщается.
Анастасия Брюханова является фигурантом уголовного дела о «публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ». Оно было заведено после того, как экс-парламентарий разместила на своем YouTube-канале видеоролик, где, по утверждению следователей, содержалась ложная информация о действиях российской армии против мирного населения Украины.
В июле 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии по делу о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российских военных».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru