Минюст проверит «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента

В ходе заседания в Госдуме комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ замминистра указал, что проверка проводится по запросу одного из депутатов.

«У нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет», — цитирует Свириденко РИА Новости.

Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что идеологию «Ельцин-центра» следует «подправить», напоминает Ura.ru.

