Минюст проверит «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента
Министерство юстиции РФ начало проверку екатеринбургского «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко.
В ходе заседания в Госдуме комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ замминистра указал, что проверка проводится по запросу одного из депутатов.
«У нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет», — цитирует Свириденко РИА Новости.
Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что идеологию «Ельцин-центра» следует «подправить», напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст проверит «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента
- Белоруссия заявила о сбитом в конце мая украинском БПЛА
- Власти Новороссийска предупредили о проведении учений с включением сирен
- Набиуллина: Трансформация экономики идет быстрее ожиданий
- Орешкин заявил, что половина уехавших из России после мобилизации вернулись
- Замглавы дипмиссии Канады вызвали в МИД из-за решения конфисковать российский Ан-124
- Норвегия и Дания передадут Киеву 9 тысяч снарядов
- Сальдо сообщил о 18 погибших на затопленных территориях Херсонской области
- ФАС России проанализирует ценообразование на молочную продукцию
- Силуанов заявил о неизбежности трансформации экономики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru