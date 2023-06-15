Минюст проверит «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента

Министерство юстиции РФ начало проверку екатеринбургского «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко.

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В ходе заседания в Госдуме комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ замминистра указал, что проверка проводится по запросу одного из депутатов.

«У нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет», — цитирует Свириденко РИА Новости.

Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что идеологию «Ельцин-центра» следует «подправить», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ИноагентыБорис ЕльцинМинюст РФ

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