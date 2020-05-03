Экс-министр рассказал, как Кремль защищался от инфекций до коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин остаётся под наблюдением специалистов в медицинском учреждении и чувствует себя нормально. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, передаёт «Интерфакс».

По его словам, Мишустин продолжает работать с документами и созванивается с коллегами.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал о системе медобслуживания высших государственных чиновников в начале 90-х годов. По словам Андрея Нечаева, в период его работы в правительстве РФ (1992—1993) никакой специальной системы защиты представителей верхних эшелонов власти от инфекционных заболеваний не было.

«Никакого специального медобслуживания не было. Никакого специального контроля, соответственно, тоже не было. Совсем другие времена были. Была лишь поликлиника на Сивцевом Вражке в Москве. В советское время было еще четвертое главное управление (при Минздраве СССР, правопреемником которого стало Главное медицинское управление Управления делами президента РФ – прим. НСН). Но такое специальное медобслуживание могло быть у людей, которые находятся под охраной ФСО (Федеральной службы охраны – прим. НСН), их в стране несколько человек. Единственное, точно могу сказать, что за премьером и президентом закреплен врач. Он постоянно за ними ездит, если они куда-то перемещаются», - пояснил НСН экс-министр.