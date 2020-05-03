Экс-министр рассказал, как Кремль защищался от инфекций до коронавируса
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН раскрыл особенности медобслуживания чиновников правительства и Кремля.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин остаётся под наблюдением специалистов в медицинском учреждении и чувствует себя нормально. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, передаёт «Интерфакс».
По его словам, Мишустин продолжает работать с документами и созванивается с коллегами.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал о системе медобслуживания высших государственных чиновников в начале 90-х годов. По словам Андрея Нечаева, в период его работы в правительстве РФ (1992—1993) никакой специальной системы защиты представителей верхних эшелонов власти от инфекционных заболеваний не было.
«Никакого специального медобслуживания не было. Никакого специального контроля, соответственно, тоже не было. Совсем другие времена были. Была лишь поликлиника на Сивцевом Вражке в Москве. В советское время было еще четвертое главное управление (при Минздраве СССР, правопреемником которого стало Главное медицинское управление Управления делами президента РФ – прим. НСН). Но такое специальное медобслуживание могло быть у людей, которые находятся под охраной ФСО (Федеральной службы охраны – прим. НСН), их в стране несколько человек. Единственное, точно могу сказать, что за премьером и президентом закреплен врач. Он постоянно за ними ездит, если они куда-то перемещаются», - пояснил НСН экс-министр.
Андрей Нечаев заявил, что при нынешней системе медпомощи, организованной для сотрудников Кремля, чиновникам самим нужно постоянно заботиться о собственном здоровье.
«Никакой врач не поможет, если человек будет вести себя абсолютно расхлябанно. Руководители сами должны заниматься собственным здоровьем, его охраной - соблюдать ту или иную форму изоляции, карантина и т.д. Это нормальная мера – измерять температуру, чтобы как можно раньше выявить заболевание. Но это не избавляет от самого заболевания. Просто вы узнаете о нем на пару часов раньше», - отметил собеседник НСН.
Николай, врач-онколог одной из столичных поликлиник, на условиях анонимности рассказал НСН, как изменила пандемия COVID-19 его жизнь и условия труда. Медик признался, что ведет прием пациентов до половины второго ночи и боится заразиться коронавирусом.
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