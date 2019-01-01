Экс-министр экономики посоветовал россиянам не ждать роста доходов

Андрей Нечаев отметил, что на сегодняшний день действительно нет никаких предпосылок к тому, что в 2019 году будет зафиксирован прорывной рост доходов населения. Любые колебания показателей в ту или иную сторону будут максимально незначительными по его прогнозам.

«Понимаете, когда мы говорим о росте в пределах 1%, то, как говорят статистики и социологи, это “в пределах ошибки округления”. Пока для прорывного роста я никаких оснований не вижу. А будет он -0,5% или +0,5% - все это барахтанье в болоте. С учетом того, что за годы кризиса в целом падение реального дохода составило около 10%, то это, конечно, зримое ухудшение жизни. Если к этому добавиться еще 0,5%, значит будет хуже. Если добавиться 1%, то значит, кто-то почувствует мизерные улучшения, поскольку мы, еще раз говорю, сейчас оперируем здесь “средней температурой госпиталя”», - заключил собеседник НСН.

Ранее РИА Новости составило рейтинг регионов России по доходам населения. Выяснилось, что самые низкие заработки у Якутии, Красноярского края и Камчатки, где процент населения с очень низкими доходами весьма высок. Самое бедственное положения в Тыве и Ингушетии. Решить проблему обнищания жителей радикальным методом предложил первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению озвученному на пресс-конференции НСН, доход 40-50 тысяч рублей не должен облагаться никакими налогами, в том числе, НДФЛ.

