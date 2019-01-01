Экс-министр экономики посоветовал россиянам не ждать роста доходов
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН объяснил, почему в обозримом будущем доходы населения России расти не будут.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что рост доходов населения, который заложен в поправках на уровне 1% в 2019 году, маловероятен. Он назвал такой прогноз слишком оптимистичным, хотя и отметил, что речь идет о незначительных изменениях. При этом Кудрин добавил, что в первом квартале реальные доходы населения снижались. Помимо этого, он отметил, что выполнение некоторых макропоказателей остается под вопросом.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН согласился с мнением главы Счетной палаты Алексея Кудрина. По его словам, на рост доходов населения влияют несколько факторов.
«Здесь есть два ключевых обстоятельства. Первое – собственно состояние экономики и экономического роста. Но вот пока первые доступные данные за пять месяцев не внушают особого оптимизма. Как известно, в первом квартале 0,5% был рост ВВП по итогам пяти месяцев, оценочно 0,7%. Это значит, что фактически экономика в состоянии стагнации и, соответственно, трудно рассчитывать на то, что бизнес в этой ситуации будет как-то активно повышать зарплаты, если нет расширения бизнеса и наращивания объемов», - рассказал он.
Помимо этого, отмечает Нечаев, немаловажную роль в формировании доходов граждан играет бюджет. Он уточнил, что его нынешний размер, вполне вероятно, приведет к тому, что о каком-то росте зарплат населения говорить не придется.
«Второй фактор – бюджет, который составляет значительную часть. Особенно, когда мы говорим не о зарплатах, а о доходах населения. Дальше это, собственно вопрос, как будут тратиться деньги. Пока, в том бюджете, который есть, заложен определенный рост и зарплат бюджетников, и всякого рода пособий, но этот рост просто копеечный. Поэтому, если бюджет не будет скорректирован, то рост доходов бюджетников может не перекрыть стагнацию зарплат в предпринимательском секторе. Ну, и, соответственно, общий рост будет близким к нулевому. Если все же бюджет откорректируют в сторону повышения зарплат бюджетников и повышения пенсий, но это уже не федеральный бюджет, а бюджет пенсионного фонда, но с учетом дотаций из федерального бюджета, то теоретически можно какой-то здесь прорыв, как любит говорить наш президент, обеспечить», - объяснил экс-министр.
Андрей Нечаев отметил, что на сегодняшний день действительно нет никаких предпосылок к тому, что в 2019 году будет зафиксирован прорывной рост доходов населения. Любые колебания показателей в ту или иную сторону будут максимально незначительными по его прогнозам.
«Понимаете, когда мы говорим о росте в пределах 1%, то, как говорят статистики и социологи, это “в пределах ошибки округления”. Пока для прорывного роста я никаких оснований не вижу. А будет он -0,5% или +0,5% - все это барахтанье в болоте. С учетом того, что за годы кризиса в целом падение реального дохода составило около 10%, то это, конечно, зримое ухудшение жизни. Если к этому добавиться еще 0,5%, значит будет хуже. Если добавиться 1%, то значит, кто-то почувствует мизерные улучшения, поскольку мы, еще раз говорю, сейчас оперируем здесь “средней температурой госпиталя”», - заключил собеседник НСН.
Ранее РИА Новости составило рейтинг регионов России по доходам населения. Выяснилось, что самые низкие заработки у Якутии, Красноярского края и Камчатки, где процент населения с очень низкими доходами весьма высок. Самое бедственное положения в Тыве и Ингушетии. Решить проблему обнищания жителей радикальным методом предложил первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению озвученному на пресс-конференции НСН, доход 40-50 тысяч рублей не должен облагаться никакими налогами, в том числе, НДФЛ.
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