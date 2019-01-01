От богатства к бедности. Сенатор предложил решение проблемы нищей России

РИА Новости составило рейтинг регионов России по доходам населения. Выяснилось, что самые высокие заработки у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономного округов.

А вот замыкает рейтинг Якутия, Красноярский край и Камчатка, где процент населения с очень низкими доходами весьма высок. Самое бедственное положения в Тыве и Ингушетии.

При составлении рейтинга эксперты опирались на соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.

Дополнительными показателями стали доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

О том, что россияне стали чувствовать себя гораздо боле бедными, свидетельствует и опрос, проведенный в начале лета. Согласно данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в 2018 году более 18% россиян заметили снижение размера своей заработной платы,

Экономист Михаил Делягин заявил НСН, что, скорее всего, речь шла о номинальной заработной плате, то есть без учета инфляции.

«Поскольку инфляция продолжается, рубль продолжает обесцениваться, стараниями нашего замечательного государства, правительства и Банка России, то реальные заработные платы снизились не только у 18%, которые сообщили о снижении доходов, но и у всех 62%, которые сообщили о том, что у них доходы не изменились. Если номинальная заработная плата осталась прежней, и цены при этом выросли, то реальная заработная плата снизилась. Таким образом, если верить отчету РАНХиГСа, то более чем у 80% россиян снизились реальные зарплаты», — заявил экономист.