От богатства к бедности. Сенатор предложил решение проблемы нищей России
Экономисты и сенаторы в эфире НСН заявили об обнищании россиян, но предложили способ решения проблемы.
РИА Новости составило рейтинг регионов России по доходам населения. Выяснилось, что самые высокие заработки у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономного округов.
А вот замыкает рейтинг Якутия, Красноярский край и Камчатка, где процент населения с очень низкими доходами весьма высок. Самое бедственное положения в Тыве и Ингушетии.
При составлении рейтинга эксперты опирались на соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Дополнительными показателями стали доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.
О том, что россияне стали чувствовать себя гораздо боле бедными, свидетельствует и опрос, проведенный в начале лета. Согласно данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в 2018 году более 18% россиян заметили снижение размера своей заработной платы,
Экономист Михаил Делягин заявил НСН, что, скорее всего, речь шла о номинальной заработной плате, то есть без учета инфляции.
«Поскольку инфляция продолжается, рубль продолжает обесцениваться, стараниями нашего замечательного государства, правительства и Банка России, то реальные заработные платы снизились не только у 18%, которые сообщили о снижении доходов, но и у всех 62%, которые сообщили о том, что у них доходы не изменились. Если номинальная заработная плата осталась прежней, и цены при этом выросли, то реальная заработная плата снизилась. Таким образом, если верить отчету РАНХиГСа, то более чем у 80% россиян снизились реальные зарплаты», — заявил экономист.
Решить проблему обнищания жителей радикальным методом предложил первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению озвученному на пресс-конференции НСН, доход 40-50 тысяч рублей не должен облагаться никакими налогами, в том числе, НДФЛ.
«Брать налоги с бедных – совершенно бессмысленно. Если мы берем налоги с прожиточного минимума, то мы делаем его еще меньше. Облагать налогами людей с доходами ниже средней зарплаты – которая тоже у нас занижена – не нужно. Нужно вводить прогрессивную шкалу налога. Я не понимаю, почему мы поддерживаем не граждан России, а граждан Мальты, Израиля. Почему я как гражданин России должен поддерживать Абрамовича или Дерипаску? Наша страна приватизирована нашими, местными жуликами. А народ - это то стадо овец, которое стригут, хотя шерсти уже не осталось», - посетовал сенатор.
Добавим, что по данным социологов и экспертов, более 2% россиян живут за чертой бедности. Их доходы составляют менее половины от прожиточного минимума.
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