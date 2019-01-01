Банковский эксперт поспорил с Кудриным о кредитном пузыре

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил на выступлении в Госдуме об отсутствии пузыря на рынке потребительского кредитования, сообщает РИА Новости. Он также отметил, что критическая черта в росте потребкредитования еще не достигнута. Однако если в ближайшие два года кредитование будет расти под 20%, то Россия достигнет этой черты.

Глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», бывший вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев в эфире НСН заявил, что говорить о существовании кредитного пузыря неправильно.

«Я считаю, что пузыря не существует. Также нет закредитованности в среднем по больнице. Есть высокая долговая нагрузка в определенных сегментах, а говорить о том, что это закредитованность во всех сегментах неправильно» - отметил он.

Кроме того, Эльман Мехтиев рассказал, как обстоят дела сегодня на рынке кредитования.

«Речь идет о том, что при тех темпах роста потребительского кредитования, которые видны и падении доходов, рано или поздно ситуация может привести к чрезмерной долговой нагрузке в определенных сегментах. Банк России предпринимал и предпринимает определенные меры. Если они не дадут краткосрочного перспективного результата, то можно ожидать ужесточения мер регулирования. Это может быть давление на капитал, а в крайнем случае – прямой запрет кредитования при определенных показателях» - заключил он.

Глава Счетной палаты в своем выступлении также заявил, что ухудшение жизни граждан приводит к необходимости брать кредиты. Тем не менее, он подчеркнул, что россияне стали более грамотными в отношении финансов.

