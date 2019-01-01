Названы причины ужасающей бедности российских регионов
Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при Президенте РФ пояснил, что Тыва обречена на бедность из-за своего географического положения.
Рейтинг регионов России по доходам по данным РИА Новости возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. За чертой крайней бедности здесь находится всего 0,8% населения, а просто бедных насчитали 6,2%.
Худшее положение эксперты зафиксировали в республика Тыва. Здесь бедны 40,2% тувинцев, а еще 9,2% находятся за последней чертой крайней бедности.
Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при Президенте РФ Владимир Климанов в эфире НСН пояснил, почему так бедно живут тувинцы (слушайте аудио).
«Тыва расположена в суровых природно-климатических условиях. Там нет железных дорог, сообщение с другими регионами осуществляется через две дороги либо авиатранспортом. Там немало полезных ископаемых, но она там не ведется. Уголь, добываемый в Тыве, сложно конкурирует с кузбасским. Его очень трудно транспортировать. Поэтому Тыва является традиционно бедным регионом не только в Сибири, но и в России в целом», - отметил Климанов.
Помимо Тывы, в последнюю десятку входят республики Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чувашия, Марий Эл, Крым, Еврейская автономная и Курганская области.
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