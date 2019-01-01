Названы причины ужасающей бедности российских регионов

Рейтинг регионов России по доходам по данным РИА Новости возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. За чертой крайней бедности здесь находится всего 0,8% населения, а просто бедных насчитали 6,2%.

Худшее положение эксперты зафиксировали в республика Тыва. Здесь бедны 40,2% тувинцев, а еще 9,2% находятся за последней чертой крайней бедности.

Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при Президенте РФ Владимир Климанов в эфире НСН пояснил, почему так бедно живут тувинцы (слушайте аудио).