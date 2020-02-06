Экс-министр экономики: Критика Кудрина — это не плевок в спину Медведева

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН объяснил факт такой жёсткой критики «задним числом».

«Я не думаю, что это со стороны Кудрина плевки в спину уходящему Дмитрию Анатольевичу. Счётная палата сравнительно недавно начала заниматься национальными проектами. И, насколько я знаю, Путин дал Кудрину карт-бланш на более серьёзный мониторинг нацпроектов. Он должен стать одним из приоритетов Счётной палаты», - отметил он.

По словам экономиста, недостижение ряда показателей обусловлено как объективными факторами, так и тем, что чиновники не были готовы работать по-новому.

«Есть некие формальные причины, потому что сейчас были отменены авансовые платежи. И поэтому была, соответственно, задержка с финансированием до того, как будут определены полностью подрядчики по тому или иному национальному проекту, до заключения соответствующих договоров. Только после этого пошла оплата. Поэтому она сместилась где-то примерно на квартал, на полгода. Ещё просто исполнительная власть элементарно не готова работать в режиме этих специальных программ и проектов», - добавил Нечаев.

Этот факт отмечал и президент России Владимир Путин. В декабре 2019 года глава государства заявил, что целевые показатели нацпроектов не будут пересматривать в сторону занижения.

