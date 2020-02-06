Экс-министр экономики: Критика Кудрина — это не плевок в спину Медведева
Президент выдал Счётной палате карт-бланш на мониторинг выполнения нацпроектов, заявил в эфире НСН первый министр экономики России (1992-1993) Андрей Нечаев.
Возглавляемая экс-министром финансов РФ Алексеем Кудриным Счётная палата раскритиковала деятельность ушедшего в отставку правительства Дмитрия Медведева. Данные проведённого аудита свидетельствуют, что 45% показателей национальных и федеральных проектов (236 из 525) не включены в планы федеральных органов исполнительной власти, пишет «Коммерсант». По государственным программам в планы чиновников не попали 74% показателей, отмечается в материале. Контрольное ведомство также выявило, что теперь чиновники склонны чаще отчитываться о промежуточных результатах деятельности, нежели о конечных.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН объяснил факт такой жёсткой критики «задним числом».
«Я не думаю, что это со стороны Кудрина плевки в спину уходящему Дмитрию Анатольевичу. Счётная палата сравнительно недавно начала заниматься национальными проектами. И, насколько я знаю, Путин дал Кудрину карт-бланш на более серьёзный мониторинг нацпроектов. Он должен стать одним из приоритетов Счётной палаты», - отметил он.
По словам экономиста, недостижение ряда показателей обусловлено как объективными факторами, так и тем, что чиновники не были готовы работать по-новому.
«Есть некие формальные причины, потому что сейчас были отменены авансовые платежи. И поэтому была, соответственно, задержка с финансированием до того, как будут определены полностью подрядчики по тому или иному национальному проекту, до заключения соответствующих договоров. Только после этого пошла оплата. Поэтому она сместилась где-то примерно на квартал, на полгода. Ещё просто исполнительная власть элементарно не готова работать в режиме этих специальных программ и проектов», - добавил Нечаев.
Этот факт отмечал и президент России Владимир Путин. В декабре 2019 года глава государства заявил, что целевые показатели нацпроектов не будут пересматривать в сторону занижения.
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