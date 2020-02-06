Счетная палата оценила работу правительства Медведева

Счетная палата РФ (СП) проанализировала стратегические планы российских ведомств на 2019-2024 годы и выяснила, что министерства не включили в них 45% целевых показателей национальных проектов. Отчет СП включил период с 2017 по 2018 год, а также первые девять месяцев 2019 года, поэтому результаты относятся к деятельности правительства Дмитрия Медведева, которое 15 января 2020 ушло в отставку, пишет «Газета.ру».

В документе СП говорится, что ни один из утвержденных планов деятельности федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019–2024 годы не соответствует необходимым требованиям. В планы деятельности ФОИВ включено лишь 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено 55%, отмечает RT.