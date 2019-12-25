Путин отказался «упрощать» задачи по нацпроектам

Глава государства отметил, что 1,5 года работы над нацпроектами выявили «сбои в перенастройке системы государственного управления», передает ТАСС. По словам Путина, из-за неготовности некоторых чиновников на местах работать по-новому для достижения конкретных результатов появились предложения скорректировать целевые показатели.

«Любые попытки "подогнать" показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужны, вредны и недопустимы», - заявил президент.

